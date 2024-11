Thesocialpost.it - Europa-Usa, Draghi suona la carica: “Confronto e spesa militare”

Non tutti incondividono l’idea di investimenti e finanze comuni per stimolare l’economia del continente, ma è davvero fondamentale? “Sì, è fondamentale, ma non è l’aspetto primario” ha detto Mariorispondendo ai giornalisti durante il vertice di Budapest. “Il rapporto indica che ci sono numerose decisioni da prendere senza dover affrontare subito la questione del finanziamento pubblico comune. Certamente, un approccio di questo tipo è essenziale per alcuni progetti di interesse collettivo europeo, per i quali si prevede un finanziamento condiviso. Un esempio? Le interconnessioni nel settore energetico”.Leggi anche: “Ca***i amari”. “Avete il canone”. Parenzo-Vespa: il siparietto in direttaRiguardo alla possibilità di incrementare le spese per la difesa,ha spiegato che “è fattibile spendere il 2% del Pil per la difesa senza violare il Patto di stabilità.