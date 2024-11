Ilrestodelcarlino.it - Emergenza ultras. Daspo e controlli nei bar. Si temono altri agguati

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Monitoraggio costante dei ’punti critici’, bar e circoli di Rimini e Bellaria, nei quali sono soliti ritrovarsi i tifosi, per prevenire regolamenti di conti tra. E possibili nuovi, divieti di accesso allo stadio, per gli autori dell’assalto di sabato notte al Circolo ricreativo di Bellaria Monte, sede dei supporter bellariesi del Cesena. Che com’è noto sono contrapposti aglidel Rimini, tra guerriglia in strada e blitz nei pub rivali. Sono alcune delle iniziative delle quali si è parlato nel vertice di ieri mattina in prefettura, convocato d’urgenza dal prefetto Giuseppina Cassone a seguito del raid notturno lo scorso weekend di una ventina di. A discuterne c’erano i responsabili provinciali delle forze dell’ordine, il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, il comandante della polizia locale Antonio Amato e il dirigente Ivan Cecchini.