Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, arrivano i big della politica. Oggi in città Bonelli e Tabacci

Un vero e proprio ingorgo elettorale di leader e candidati rischia di verificarsi nella giornata dia Cesena. Sono attesi inper incontri pubblici e comizi infatti Angelo, Stefano Bonaccini, Michele de Pascale, Brunoe Ettore Rosato. Il leader nazionale dei Verdi Angelosarà alle 15.30 al ristorante Incanto nel parco in via Manuzzi 145 per presentare i candidati verdi alle prossimeregionali, Sara Londrillo e Alessandro Tassinari. Si parlerà di come proteggere il territorio dagli eventi climatici estremi, aggravati dal riscaldamento globale. Bruno, presidente di Centro Democratico, saràpomeriggio inper sostenere la candidatura di Maria Grazia bartolomei nella lista Pd per leregionali dell’Emilia-Romagna.sarà negli studi di Teleromagna alle 15.