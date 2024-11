Secoloditalia.it - Draghi, schiaffo alla sinistra: “Con Trump cambiamento non per forza negativo nei rapporti con l’Europa”

Si parla di competitività europea a Buxelles in vista del cambio di passo che la vittoria dipotrà determinare. Persino Marioconfuta la visione apocalittica che da sinista nnon si stancano di propalare. “Non c’è alcun dubbio che la presidenzafarà grande differenza nelle relazioni tra gli Stati Uniti e. Ma non necessariamente tutto in senso, certamente noi dovremmo prenderne atto”. Sono le parole pragmatiche dell’ex premier pronunciate a margine della riunione straordinaria del Consiglio europeo, a Budapest: dove è stato chiamato per presentare la sua ricetta per il rilancio economico della Unione europea.Europa-: “dovrà negoziare con spirito unitario”L’ex premier italiano è convinto di una cosa: “L’amministrazionedarà ulteriore grande impulso al settore tecnologico, dove noi siamo già molto indietro.