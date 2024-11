Puntomagazine.it - Dietro il successo: Quando gli artisti affrontano la prova della salute

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

Stress, malattie e coraggio:le star si fermano per ritrovare sé stesse e ispirare i fanNell’immaginario collettivo, glivivono una vita privilegiata: le luci abbaglianti del palcoscenico, ilassordante, i premi scintillanti sembrano dipingere un quadro di pura fortuna e felicità. Tuttavia, spesso dimentichiamo cheil glamour ci sono esseri umani con il loro carico di fragilità, stress e malattie.Tra le pressioni di un pubblico esigente e l’incessante ritmo di lavoro, moltifiniscono per affrontare problemi difisici e mentali che li costringono a fermarsi, sospendendo tour e apparizioni pubbliche.Recentemente, è toccato a Samuele Bersani, che ha dovuto annullare il suo tour nei teatri previsto tra novembre e dicembre per un problema diche richiede riposo.