Ilrestodelcarlino.it - Croce Rossa di Forlì, patto con i creditori

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 8 novembre 2024 – Ieri l’assessora al welfare, Angelica Sansavini, è stata in visita al Centro di Accoglienza Straordinaria, presso l’Hotel Paradise Airport di via Fontanelle. Il Cas è gestito dallaItaliana diattraverso una cooperativa alla quale, nei mesi scorsi, l’associazione non era riuscita a pagare gli importi dovuti per la crisi di liquidità nella quale si era ritrovata. Anche la struttura dove viene ospitato il Centro deve avere ancora parte degli affitti. Anche per queste ragioni, fin dall’estate era stato nominato un commissario per ladi. A settembre, poi, era stato nominato Emanuele Pignatiello, che aveva assicurato che l’associazione avrebbe fatto fronte a tutti i debiti, chiedendo un po’ di tempo per poter mettere mano alla questione.