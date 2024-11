Ilrestodelcarlino.it - Continua la moria di piante: "Tagliata anche una palma"

"Ora che l’Amministrazione comunale sulle orme della precedente, in modo spregiudicato assume scelte contro il verde di Porto San Giorgio, senza alcuna attenzione per quello che costituiva un elemento imprescindibile per la città e la sua immagine, assistiamo all’ultimo scempio all’interno dell’arena Europa". Lo afferma Franco Paci, portavoce del Comitato per la salvaguardia del viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio, denunciando l’ennesimo abbattimento di una pianta depauperando sempre di più quel patrimonio di verde che caratterizza la città di Porto San Giorgio. Per restare sul tema appena martedì scorso abbiamo riferito la protesta degli ambientalisti per il ’massacro’ perpetrato nei confronti del filare di sessanta tamerici sradicandole da dove hanno vissuto per oltre 50 anni fornendo ombra, ossigeno e qualificando e caratterizzando l’ambiente con la loro presenza: "Un normale cittadino – prosegue Paci –, privo di preconcetti verso l’Amministrazione non può che apprendere dei progetti del Comune se non dai cartelli affissi all’esterno del cantiere.