Rompipallone.it - Clamoroso Inter, il top club vuole un big nerazzurro: Inzaghi e Marotta ora tremano

Ultimo aggiornamento 8 Novembre 2024 15:38

Terremoto in arrivo in casa Inter? Il top club europeo sta preparando l'assalto per un titolarissimo di Simone Inzaghi: i dettagli.

L'Inter si sta preparando, dopo la vittoria contro l'Arsenal in Champions League, ad affrontare il Napoli di Antonio Conte ma nel frattempo è arrivata una notizia che ha messo in allerta sia Simone Inzaghi sia Beppe Marotta.

Inter-Napoli sarà un big match di grande importanza che avrà tanto da dire anche in termini di classifica, dal momento che gli azzurri sono attualmente al primo posto con 25 punti e che i nerazzurri seguono al secondo posto con 24. Occhio però anche al mercato perché è arrivata un'ultim'ora da tenere in considerazione.

Ultim'ora, il Bayern Monaco si prepara per ri-piombare su Calhanoglu

Secondo quanto riferito da 'CaughtOffside', il Bayern Monaco continua ad osservare da vicino Hakan Calhanoglu in attesa di trovare il momento giusto per provare ad affondare sul suo profilo.