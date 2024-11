Justcalcio.com - Cesc Fábregas racconta a Nico Paz cosa deve migliorare per essere un top mondiale… dopo il suo spettacolo a Genova

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-08 10:16:16 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:DiPace a, giovedì sera al Genoa vs COME che si stava riprendendo, era un recital. Una partita in cui l’argentino ha preso l’MVP nonostante l’1-1 finale. Un assist per lo 0-1, un altro assist per il gol. che si è concluso con l’annullamento di entrambi. E otto occasioni create. Otto. Nessuno ha completato una partita in Italia con più assist in questa stagione dell’ex giocatore del Real Madrid.Il promettente calciatore è diventato una delle sensazioni della Serie A.I tuoi dati-Como:? 1 assistenza.? 1° nelle occasioni create (8)? 1° nei dribbling riusciti (3)? 1° nei recuperi (8)? 44/47 passaggi precisi (94%)Paz riceve l’MVP del Genoa-Como.aver brillato, facendo avere allucinazioni all’Italia e prendi l’MVP del duello, Aè stato chiesto in conferenza stampapensa del futuro diPaz.