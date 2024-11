Panorama.it - Bufera sugli Agnelli: i capi d’imputazione per nipoti, commercialista e notaio

John, Lapo e Ginevra Elkann, ilGianluca Ferrero, ilsvizzero Urs von Gruenigen sono accusati di truffa allo Stato (per non aver pagato la tassa di successione di Marella Caracciolo) e false attestazioni fiscali (per John, Ferrero e il). John e Ferrero sono accusati di aver fornito gli strumenti necessari per gli intenti criminosi di Marella; il nipote di averli rafforzati per evadere le imposte attraverso operazioni simulate o avvalendosi di mezzi fraudolenti per ostacolare gli accertamenti fiscali. Sulla base di una strategia preordinata e condivisa, John ha attuato numerose condotte per mantenere e «presidiare» la residenza fittizia di Marella in Svizzera, anziché a Torino, ove la nonna risulta aver abitato fino al decesso. In particolare, la condotta degli indagati si sarebbe sviluppata: 1) Predisponendo contratti simulati per dare in locazione e in comodato d’uso a John gli immobili in Italia in cui la Caracciolo dimorava abitualmente.