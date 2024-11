Terzotemponapoli.com - Bianchi: “Il Napoli deve isolarsi per vincere, come ai miei tempi”

Ottavio, ex allenatore dele figura storica del club, ha condiviso le sue riflessioni sul calcio attuale e sull’importanza di una mentalità forte per affrontare le sfide a, in un’intervista rilasciata a Radio Goal su Radio Kiss Kiss. L’ex allenatore ha parlato della sua esperienza con la squadra partenopea, dei cambiamenti nel calcio e della sua visione suldi oggi.Parla della sua Esperienza aha iniziato parlando del suo passato a, sottolineando le difficoltà che una piazzaquella partenopea può comportare. Durante la sua prima esperienza con il, quando giocava, non vinse titoli, ma l’esperienza fu cruciale nel suo percorso professionale, tanto che successivamente venne scelto da Albertino Allodi per allenare la squadra.