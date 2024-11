Anteprima24.it - Beccato mentre spacciava a Telese Terme, trentenne in arresto dopo due anni

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di(BN), a seguito di specifici servizi di appostamento, hanno tratto inunoriginario della provincia di Caserta, poiché su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.Conoscendo le abitudini dell’uomo, i militari lo hanno individuato e successivamente condotto in caserma per notificargli il provvedimento di condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti.Subitol’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Benevento, dovendo espiare una pena di dueed un mese di detenzione. Continua, dunque, l’attività di contrasto al traffico di droga nella valle telesina e nelle aree limitrofe.L'articoloindueproviene da Anteprima24.