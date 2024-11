Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna torna al successo in Eurolega. Battuto il Maccabi Tel Aviv

Si è appena conclusa all’Unipol Arena la sfida valevole per l’ottava giornata ditra laSegafredoe ilTel. Gli emiliani arrivavano all’appuntamento con all’attivo un soloin sette partite, mentre gli israeliani erano poco più avanti, con tre successi e quattro sconfitte. Ecco come è andata.Parte forte la, con la tripla di Pajola e il canestro di Shengelia che firmano subito il 5-0. Risponde, però, ilcon Jokubaitis e si gioca punto a punto nella prima metà del match, con grande equilibrio alla Unipol Arena. Parziale di 6-0 firmato Clyburn e Cordinier, ma subito controparziale israeliano e l’equilibrio non si spezza. Ma nel finale del primo quarto sono ancora Clyburn e Cordinier, con anche Polonara, a piazzare tre triple e si va al primo stop conavanti 25-17.