Liberoquotidiano.it - **Autonomia: via al conto alla rovescia, martedì Corte costituzionale in udienza pubblica**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Via alper il destino della legge Calderoli sulla Autonomia differenziata.prossimo lasi riunirà inpubblica per discutere dei ricorsi presentati da Campania, Toscana, Puglia e Sardegna sulle questioni di costituzionalità riguardanti la legge numero 86 del 2024 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) e decidere dell'ammissibilità degli interventi ad opponendum, in alcuni dei giudizi, delle regioni Piemonte, Veneto e Lombardia.Le questioni sottoposte all'esame delladalle 4 regioni, che hanno impugnato la legge nella sua totalità e anche con riferimento a specifiche disposizioni, sono collegate all'interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con riguardo all'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.