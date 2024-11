Davidemaggio.it - ATP Finals 2024 in diretta su Rai 2 e Sky

La stagione di tennis, storica per lo sport italiano poiché ha visto l’azzurro Jannik Sinner diventare numero 1 al mondo, si appresta a vivere il fascino delle ATP, il torneo riservato ai migliori giocatori del. Di scena alla Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre, laTV è garantita da Rai 2 e Sky Sport.ATP: su Rai 2 i match di Sinner e del doppio azzurroLa Rai, che ha acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva free-to-air per l’Italia delle ATP, trasmetterà tutti i match di Sinner e del doppio azzurro su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. In studio, con Cristina Caruso, ci saranno Rita Grande e Omar Camporese, con Maurizio Fanelli impegnato a bordocampo e nelle interviste pre e post match e Alessandro Fabretti nel ruolo di team leader.