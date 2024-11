Oasport.it - WTA Finals 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini mancano due match point e vengono eliminate da Chan/Kudermetova

Amarissima uscita di scena alle WTAdi tennis in corso a Riad, in Arabia Saudita, per la coppia tutta italiana composta da. Le azzurre, accreditate della quarta testa di serie, nell’ultima giornata del Gruppo Bianco, in quello che era una sorta di quarto di finale, sciupano due, cedono nello scontro diretto edalla taiwanese Hao-Chinge dalla russa Veronika, coppia numero 7, vittoriose con lo score di 3-6 7-6 (3) 11-9 in un’ora e cinquanta minuti. La russa e la taiwanese, seconde nel raggruppamento alle spalle della canadese Gabriela Dabrowski e della neozelandese Erin Routliffe, affronteranno nel penultimo atto della manifestazione di fine anno la coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend, accreditate dell’ottava ed ultima testa di serie ma dominatrici del Gruppo Verde, chiuso in testa da imbattute.