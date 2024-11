Usa Giordano Sbarro | L’alternanza al potere fa bene alla democrazia Cruciale l’impegno per la scienza

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

“Le ultime elezioni negli Stati Uniti hanno acceso il dibattito su un aspetto essenziale e fondante dellaal. Mai come oggi è chiaro che, senza di essa, la macchina democratica rischia di rallentare, se non di incepparsi. Il cambio di, nei suoi alti e bassi, rappresenta la linfa vitale di un sistema che trova nella capacità di adattarsi e rinnovarsi la propria forza.permette di iniettare nuova energia, nuove idee. Con l’elezione del presidente Donald Trump, l’attenzione verso il potenziamento dell’economia americana e della sicurezza nazionale è diventata centrale, ma vi è una dimensione altrettantoche merita un impegno altrettanto deciso: la ricerca scientifica”. E’ l’auspicio espresso all’Adnkronos Salute da Antonio, presidente dellaHealth Research Organization (Shro) e professore al College of Science and Technology della Temple University.