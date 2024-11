Ilfattoquotidiano.it - Usa 2024, i dem hanno preferito il suicidio (politico) piuttosto che votare un genocidio

Trump ha vinto le elezioni. Anzi, i “Democratici” leperse.Il mondo è ripiombato in un nuovo incubo: Donald 2.0. Sembra un film (dell’orrore?), ma è la realtà, così come ci appare, se ci pare.L’angoscia di una fetta importante di opinionisti, elettori e persone comuni è condivisibile. Un negazionista della scienza climatica a capo del mondo è la ricetta perfetta per aumentare quello che sofisticati scienziati definiscono “rischio esistenziale”, ma che in realtà possiamo banalmente chiamare “estinzione del genere umano.” L’umanità è un treno in corsa verso il precipizio ecologico. Le politiche di Trump terranno saldamente il piede sull’acceleratore.Tuttavia, non capisco tutta questa grande sorpresa e scalpore. Parafrasando Bernie Sanders “non dovrebbe sorprendere che un Partito Democratico che ha abbandonato la classe sociale meno abbiente e potente si accorga che la classe meno abbiente e potente lo ha abbandonato”.