Liberoquotidiano.it - Urbanistica: sequestro area Scalo house a Milano, tra indagati architetto Mazzoleni

, 7 nov. (Adnkronos) - E' di una dozzina il numero dinell'inchiesta che riguarda alcune anomalie urbanistiche che hanno portato aldell'del progetto '' a, dove è stata realizzata una residenza universitaria e sono in corso di realizzazione due nuovi edifici abitativi.Torna il nome dell'Paolo, già coinvolto in altre analoghe indagini, in qualità di progettista insieme a Ombra Bruno. Tra glifigurano anche il presidente della Commissione per il paesaggio Marco Stanislao Prusicki, il direttore dello Sportello unico per l'edilizia (Sue) Giovanni Oggioni, il responsabile del procedimento Andrea Viaroli, il dirigente Mario Francesco Carrillo, i tecnici istruttori Riccardo Rinaldi e Nicoletta Carriero, il legale rappresentante e il procuratore della società operatrice Lepontina Gestioni, Marco Natale e quello della Green Stone Fund, Cefaly Domenico e il procuratore Anselmo De Titta e il direttore dei lavori Alessandro Boe.