Isaechia.it - Uomini e Donne, Samuele Carniani: “Ho un tumore, a breve decideremo la data dell’operazione”

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

, che nel 2022 ha partecipato ain veste di corteggiatore (poi scelta) di Roberta Ilaria Giusti, ha scoperto di avere un.Il ragazzo, dopo unaassenza dai social, poche ore fa ha condiviso su Instagram un lungo messaggio in cui ha spiegato di aver scoperto di avere un cancro asintomatico., che dopo la rottura con Roberta ha ritrovato l’amore al fianco di un’altra ragazza, ha scritto:28/10/2024 per la prima volta eseguo una ecografia allo stomaco con tutta tranquillità.perché? Non c’è stato un motivo vero.. così per controllo.. ed è proprio qua la mazzata. Risultato? Da almeno 5 anni ho un GIST ( gastrointestinal stromal tumor)completamente asintomatico e lì cade un po’ tutto ciò che ti circonda. L’umore ti cambia in mezzo secondo, da esser tranquillo e felice la testa naviga su situazioni spiacevoli, vedere le persone accanto a te che soffrono.