Lapresse.it - Ucraina, russi colpiscono un ospedale a Zaporizhzhia: un morto

Prosegue il conflitto in. Negli ultimi giorni scontri tra le truppe di Kiev e i soldati nordcoreani inviati ina nella regione di Kursk, mentre oggi, giovedì, il presidente Volodymyr Zelensky partecipa al vertice della Comunità Politica Europea a Budapest. Una persona è morta nel pomeriggio in un raid di Mosca su. Ecco tutte le notizie di oggi IN DIRETTA: unUna persona è rimasta uccisa e altre dieci, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in seguito a un raid russo sulla cittàdi. Lo ha reso noto il governatore locale Ivan Fedorov su Telegram. “Sfortunatamente, ci sono stati colpi su edifici residenziali e un“, ha affermato.Zelensky a leader europei: “Inaccettabile chiederci concessioni”“Dal nostro ultimo incontro in questo formato, la guerra dellaa è aumentata in modo significativo.