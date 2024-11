Ilrestodelcarlino.it - Treia, fondi per restaurare le mura. Interventi nei cimiteri del cratere

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Sono stati trasferiti i primi 651mila euro all’Usr, Ufficio speciale ricostruzione, per il recupero e il miglioramento sismico dell’ex convento San Francesco e per il consolidamento delle adiacenti antichedi cinta castellane di. L’intervento complessivo vale 3,25 milioni di euro. L’ex convento, in via Cavour, è un edificio di proprietà comunale che prima del sisma 2016 ospitava uffici della Direzione agricoltura e sviluppo rurale della Regione e altre associazioni locali. Con l’ordinanza del commissario Guido Castelli viene finanziato anche il consolidamento di tre tratti delle antichedi cinta castellane, patrimonio storico-culturale di grande valore. La gestione e il coordinamento deglisaranno affidati al Comune, con il supporto di struttura commissariale e Usr.