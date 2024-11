Anteprima24.it - Solopaca, al via i lavori per la messa in sicurezza del ‘Ponte Maria Cristina’

Tempo di lettura: 2 minutiAperto il cantiere per la realizzazione di un primo stralcio deidi manutenzione straordinaria sul “PonteCristina” in territorio disulla Strada provinciale n. 109. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, che ha presieduto un “briefing” con il Settore Infrastrutture stradali diretto dall’ing. Angelo Carmine Giordano.Il PonteCristina, che scavalca il fiume Calore all’ingresso dell’abitato di, fu costruito al termine della II Guerra Mondiale, tra il 1946 e 1947, su progetto dall’ingegnere Giulio Krall per sostituire il precedente manufatto distrutto nel 1943 da parte dell’esercito tedesco in ritirata. A seguito dei costanti controlli sulla stabilità dei ponti e degli altri manufatti negli ultimi tempi era emerso che il PonteCristina è in buone condizioni generali con una continuità strutturale priva di quadri fessurativi o cedimenti evidenti.