So cosa hai fatto: tre attori si uniscono al cast dell'attesissimo sequel

Tre nuovientrano a far partedel cult horror del 1997, Sohai. Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez, Austin Nichols e Gabbriette hanno completato ildi Sohaia Sony Pictures. Siai membri delgià annunciati Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Haur-King, mentre Freddie Prinze Jr. riprenderà il suo ruolo e la star del film originale Jennifer Love Hewitt è in trattative per tornare. Jennifer Kaytin Robinson dirigerà il seguito del franchise horror, scritto da Sam Lansky e Kaytin Robinson sulla base di una bozza di Leah McKendrick. La produzione è affidata a Neal Moritz. La Sony Pictures distribuirà .