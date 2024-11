Formiche.net - Sicurezza della ricerca. Ecco il modello a cui pensa il governo italiano

La parola “Cina” è un tabù, come spesso accade aldopo la decisione di non rinnovare il memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta ViaSeta, sottoscritto nel 2019 dalgialloverde. Sarebbero inutili provocazioni, si dice a Palazzo Chigi. Meglio non citarla con accezioni negative soprattutto oggi che Sergio Mattarella, presidenteRepubblica, è atterrato a Pechino dov’è atteso dal leader Xi Jinping per celebrare il partenariato strategico globale rilanciato come nuovo quadro per i rapporti bilaterali.Ma evidentemente, come raccontato nei giorni scorsi su Formiche.net, la Cina è lo Stato più toccato dal piano d’azione nazionale per tutelare l’università e laitaliane dalle ingerenze straniere annunciato oggi a Palazzo Chigi da Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e, e dal sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per laRepubblica.