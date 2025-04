La Cassazione riscrive il reato di pandemia

Ilgiornale.it - La Cassazione riscrive il reato di pandemia Leggi su Ilgiornale.it Sdoganata la "condotta omissiva" che per il Tribunale dei ministri che ha archiviato Conte e Speranza non stava in piedi

La Cassazione riscrive il reato di pandemia. L'epidemia colposa in forma omissiva è configurabile: si riscrive la storia della pandemia in Italia. Notizie: Ultime news di oggi in tempo reale. Processo Bccv, la Cassazione riscrive l’esito: Perron e Linty assolti. Ne parlano su altre fonti

La Cassazione riscrive il reato di pandemia - Sdoganata la "condotta omissiva" che per il Tribunale dei ministri che ha archiviato Conte e Speranza non stava in piedi ... (ilgiornale.it)

Svolta nei casi di morte per Covid, la Cassazione riapre i processi - AGI - Il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche con condotta omissiva. Lo ha stabilito la Cassazione, intervenendo sul reato alla base di tante inchieste su presunte responsabilità di ... (msn.com)

Sentenza storica sul Covid, cos'è il reato di epidemia colposa in forma omissiva stabilito dalla Cassazione - La Cassazione stabilisce che il reato di epidemia colposa in forma omissiva è configurabile. Una svolta nei processi sulla della pandemia Covid ... (virgilio.it)