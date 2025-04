Bus precipitato dal viadotto l’ex Ad di Autostrade Castellucci condannato definitivamente a 6 anni | Si costituirà

anni di reclusione per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi), nell’ambito del procedimento per la strage del 28 luglio 2013 avvenuta sul viadotto Acqualonga, nei pressi di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, sull’autostrada A16. Nell’incidente persero la vita 40 persone. Castellucci era stato condannato in secondo grado per disastro colposo e omicidio colposo. In primo grado era stato assolto. Con la pronuncia dei giudici della Cassazione, la condanna è diventata definitiva. Secondo quanto ha fatto sapere il suo legale, Castellucci è pronto a costituirsi. «Attendiamo l’ordine di carcerazione», ha affermato l’avvocato dell’ex ad di Aspi Filippo Dinacci.La tragediaLa tragedia si verificò quando un pullman turistico, a causa del cedimento dell’impianto frenante e dell’assenza di adeguate barriere di sicurezza lungo l’autostrada, precipitò da un viadotto lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, causando una delle peggiori tragedie stradali della storia italiana. Leggi su Open.online La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a seidi reclusione per Giov, ex amministratore delegato diper l’Italia (Aspi), nell’ambito del procedimento per la strage del 28 luglio 2013 avvenuta sulAcqualonga, nei pressi di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, sull’autostrada A16. Nell’incidente persero la vita 40 persone.era statoin secondo grado per disastro colposo e omicidio colposo. In primo grado era stato assolto. Con la pronuncia dei giudici della Cassazione, la condanna è diventata definitiva. Secondo quanto ha fatto sapere il suo legale,è pronto a costituirsi. «Attendiamo l’ordine di carcerazione», ha affermato l’avvocato delad di Aspi Filippo Dinacci.La tragediaLa tragedia si verificò quando un pullman turistico, a causa del cedimento dell’impianto frenante e dell’assenza di adeguate barriere di sicurezza lungo l’autostrada, precipitò da unlungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, causando una delle peggiori tragedie stradali della storia italiana.

