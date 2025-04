Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP | sorpasso su Tsitsipas! E se va in finale a Montecarlo…

Musetti si è qualificato per il penultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo: il toscano, testa di serie numero 13, lunedì 7 aprile si trovava al 16° posto del ranking ATP a quota 2650, e con la vittoria odierna ha incassato 400 punti totali dall’inizio del torneo.Al netto dei 100 punti ottenuti con gli ottavi di finale del 2024, che scarterà lunedì prossimo, Musetti ne ha guadagnati 300 netti in classifica: l’azzurro, così, è salito di tre posizioni virtuali nel ranking, scavalcando il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto oggi, lo statunitense Ben Shelton ed il transalpino Arthur Fils.Musetti ha ritoccato il proprio best ranking, il 15° posto raggiunto per la prima volta il 26 giugno 2023, e si è issato in 13ma piazza a quota 2950, che verrà ufficializzata lunedì prossimo: lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina non può superarlo, e l’iberico Carlos Alcaraz e l’australiano Alex de Minaur lo precedono già in classifica. Oasport.it - Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP: sorpasso su Tsitsipas! E se va in finale a Montecarlo… Leggi su Oasport.it Lorenzosi è qualificato per il penultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo: il toscano, testa di serie numero 13, lunedì 7 aprile si trovava al 16° posto delATP a quota 2650, e con la vittoria odierna ha incassato 400 punti totali dall’inizio del torneo.Al netto dei 100 punti ottenuti con gli ottavi didel 2024, che scarterà lunedì prossimo,ne hati 300 netti in classifica: l’azzurro, così, è salito di trevirtuali nel, scavalcando il greco Stefanos, sconfitto oggi, lo statunitense Ben Shelton ed il transalpino Arthur Fils.ha ritoccato il proprio best, il 15° posto raggiunto per la prima volta il 26 giugno 2023, e si è issato in 13ma piazza a quota 2950, che verrà ufficializzata lunedì prossimo: lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina non può superarlo, e l’iberico Carlos Alcaraz e l’australiano Alex de Minaur lo precedono già in classifica.

Musetti avanza a Wimbledon e vola nel ranking: quante posizioni scalate!. Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP: sorpasso su Tsitsipas! E se va in finale a Montecarlo.... Lorenzo Musetti in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo: quante posizioni nel ranking e soldi guadagna. Quante posizioni guadagna Musetti e cosa deve fare a Montecarlo per entrare in top10. Lorenzo Musetti in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo | quante posizioni nel ranking e soldi guadagna. Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP | derby con Berrettini spartiacque per scalare la classifica. Ne parlano su altre fonti

Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP: sorpasso su Tsitsipas! E se va in finale a Montecarlo… - Lorenzo Musetti si è qualificato per il penultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo: il toscano, testa di serie numero 13, lunedì 7 aprile si trovava al ... (oasport.it)

Lorenzo Musetti in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo: quante posizioni nel ranking e soldi guadagna - Lorenzo Musetti è per la prima volta in carriera in semifinale in un Masters 1000: quanti punti e posizioni guadagna in classifica. (sportface.it)

Quante posizioni guadagna Musetti e cosa deve fare a Montecarlo per entrare in top10 - Lorenzo Musetti ha battuto Matteo Berrettini nel derby azzurro e si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: il toscano, testa ... (oasport.it)