Ucraina Casa Bianca | Trump frustrato con Putin e Zelensky

Casa Bianca Karoline Leavitt fa il punto sui temi caldi e fa sapere che il presidente Donald Trump è “frustrato con entrambe le parti” del conflitto in Ucraina. Una dichiarazione che arriva nel giorno in cui l’inviato di Washington Steve Witkoff ha visto il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino. La Casa Bianca poi ha ribadito che sabato in Oman ci saranno “colloqui diretti” con la controparte iraniana. L’obiettivo del presidente Trump, ha detto Leavitt, è che “l’Iran non ottenga mai l’arma nucleare” e “tutte le opzioni sono sul tavolo”. Sul fronte economico Trump rimane “ottimista” sulla possibilità di un accordo commerciale con la Cina. Lapresse.it - Ucraina, Casa Bianca: “Trump frustrato con Putin e Zelensky” Leggi su Lapresse.it Nel briefing con la stampa la portavoce dellaKaroline Leavitt fa il punto sui temi caldi e fa sapere che il presidente Donaldè “con entrambe le parti” del conflitto in. Una dichiarazione che arriva nel giorno in cui l’inviato di Washington Steve Witkoff ha visto il presidente russo Vladimiral Cremlino. Lapoi ha ribadito che sabato in Oman ci saranno “colloqui diretti” con la controparte iraniana. L’obiettivo del presidente, ha detto Leavitt, è che “l’Iran non ottenga mai l’arma nucleare” e “tutte le opzioni sono sul tavolo”. Sul fronte economicorimane “ottimista” sulla possibilità di un accordo commerciale con la Cina.

