Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, scelta già fatta: la decisione sul futuro del difensore portoghese. Cosa filtra sul prestito dal Chelsea

di RedazionentusNews24, lasuldel: eccosuldal. Le ultime novitàe lasono già ai saluti. Secondo quanto riportato da TbrFootball.com, infatti, il club bianconero non tratterà con illa possibile permanenza delavrebbe già nuovi estimatori in Premier League, con Tottenham e Brighton pronti all’assalto in estate, ma potrebbe anche rimanere in pianta stabile nella rosa dei Blues. Ilsaluterà lantus a fine stagione.Leggi suntusnews24.com