.com - La street photography di Pau Buscató

Leggi su .com

Per molti anni, il fotografo Pauha vagato per le strade di Oslo, New York e della sua Barcellona natale, catturando silenziosamente momenti che sfumano il confine tra realtà e serendipità.Concentrandosi sulla fotografia di strada, le sue immagini rivelano un dono straordinario per la tempistica—immortalando scene che sembrano quasi troppo perfette per essere reali. Con un occhio acuto per l’umorismo, l’ironia e la poesia visiva, il lavoro digioca spesso con la prospettiva e il caso, allineando persone, oggetti e architetture in modi sorprendentemente improbabili.Le sue fotografie invitano gli osservatori a fermarsi, sorridere e riconsiderare il mondo quotidiano che li circonda—una prova tangibile che la magia può essere trovata nei luoghi più ordinari. Attraverso il suo obiettivo,trasforma l’effimero in eterno, rivelando la bellezza nascosta nelle coincidenze urbane che la maggior parte di noi non noterebbe mai.