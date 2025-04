Milan Moncada | "Parliamo di rinnovo con Maignan vi spiego la difesa a 3 Rimarrò nell'area scouting"

Milan Geoffrey Moncada è intervenuto a Sky prima della partita contro l`Udinese, che apre il 32esimo turno di Serie. Leggi su Calciomercato.com Il direttore tecnico delGeoffreyè intervenuto a Sky prima della partita contro l`Udinese, che apre il 32esimo turno di Serie.

Milan, Moncada vota gli italiani: contatto per Comuzzo, idea Chiesa. Udinese-Milan, Moncada: “Rinnovo di Maignan? Stiamo parlando. Il mio ruolo …”. Milan, Moncada: "Stiamo parlando con Maignan per il rinnovo". Il Milan piomba su Chiesa, Moncada va all’assalto. Il Milan che verrà sarà italiano, Moncada punta l’attaccante ex Juve. CM: Moncada votes for an Italian Milan – Liverpool and Fiorentina duo the ideas. Ne parlano su altre fonti

Milan, Moncada: "Parliamo di rinnovo con Maignan, vi spiego la difesa a 3. Rimarrò nell'area scouting" - Il direttore tecnico del Milan Geoffrey Moncada è intervenuto a Sky prima della partita contro l`Udinese, che apre il 32esimo turno di Serie A: `Normalmente no. (calciomercato.com)

Milan, Moncada vota gli italiani: contatto per Comuzzo, idea Chiesa - In attesa di definire la scelta su chi assumerà la carica di nuovo direttore sportivo, il Milan sta già preparando una lista di potenziali obiettivi da valutare. (calciomercato.com)

Milan-Chiesa, novità dell’ultim’ora: Moncada tenta il colpaccio - I rossoneri vogliono convincere Federico Chiesa a tornare in Serie A ma con la storica casacca del club in Via Aldo Rossi. (spaziomilan.it)