Ilfoglio.it - La tentazione cinese a Bruxelles esiste, ma in pochi ci credono. La carta del trattato Cptpp

Leggi su Ilfoglio.it

. La data ufficiale non è stata fissata, ma l’incontro è programmato per la seconda metà di luglio. I presidenti del Consiglio europeo, António Costa, e della Commission. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti