Kompany | Bayern motivato a rimbalzare in Klassiker

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Vincentafferma che ilMonaco non è a corto di motivazione neldi questo fine settimana in quanto disperati didalla perdita di Champions League.Sabato, conduttore delBorussia Dortmund con la speranza di chiudere il titolo di Bundesliga, con solo sei partite rimanenti.La squadra diha subito una sconfitta in casa per 2-1 contro l’Inter nei quarti di finale della Champions League martedì, la loro prima perdita sul terreno di casa nella competizione dall’aprile 2021 contro Paris Saint-Germain.Tuttavia,ha esortato la sua squadra a mostrare una reazione istantanea alla loro quarta perdita europea della stagione, a partire da se stessi un colpo di fiducia prima della gamba di ritorno della prossima settimana a San Siro.