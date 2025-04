Sollevamento pesi i convocati dell’Italia per gli Europei | sette azzurri in Moldavia

sette gli atleti che rappresenteranno l’Italia agli Europei senior 2025 di Sollevamento pesi, in programma in Moldavia da lunedì 14 aprile: gli azzurri sono partiti per la rassegna continentale assieme al direttore tecnico Sebastiano Corbu.Sono stati convocati per la rassegna continentale Celine Delia, Greta De Riso, Chiara Piccinno, Martina Chiacchio, Genna Romida Toko Kegne, Oscar Reyes Martinez e Lorenzo Tarquini. Gli azzurri saranno seguiti anche dai tecnici Gonario Corbu, Sergio Mannironi, Raffaele Navarino e Matteo Orecchini.Le parole al sito federale del direttore tecnico Sebastiano Corbu: “Tutti gli atleti hanno la possibilità di fare la qualifica olimpica e tutti possono lottare per conquistare questo obiettivo. Sono orgoglioso di tutti quanti, di chi parteciperà a questi Europei e di chi è in fase di recupero da qualche infortunio e inizierà il suo percorso a breve“. Oasport.it - Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: sette azzurri in Moldavia Leggi su Oasport.it Sarannogli atleti che rappresenteranno l’Italia aglisenior 2025 di, in programma inda lunedì 14 aprile: glisono partiti per la rassegna continentale assieme al direttore tecnico Sebastiano Corbu.Sono statiper la rassegna continentale Celine Delia, Greta De Riso, Chiara Piccinno, Martina Chiacchio, Genna Romida Toko Kegne, Oscar Reyes Martinez e Lorenzo Tarquini. Glisaranno seguiti anche dai tecnici Gonario Corbu, Sergio Mannironi, Raffaele Navarino e Matteo Orecchini.Le parole al sito federale del direttore tecnico Sebastiano Corbu: “Tutti gli atleti hanno la possibilità di fare la qualifica olimpica e tutti possono lottare per conquistare questo obiettivo. Sono orgoglioso di tutti quanti, di chi parteciperà a questie di chi è in fase di recupero da qualche infortunio e inizierà il suo percorso a breve“.

Europei di sollevamento pesi 2025: programma, categorie di peso e squadra dell'Italia in gara a Chisinau. L’Italia della Pesistica alle Paralimpiadi Parigi 2024: atleti e gare. Europei 2024, i 9 Azzurri in gara con vista sui Giochi di Parigi. Pesi: Giulia Miserendino e Nino Pizzolato tra i nove azzurri convocati per i Mondiali. Europei di sollevamento pesi 2024: programma e convocati della squadra italiana. Italia, tutti i qualificati: 403 azzurri a Parigi, nuovo record!. Ne parlano su altre fonti

Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: sette azzurri in Moldavia - Saranno sette gli atleti che rappresenteranno l'Italia agli Europei senior 2025 di sollevamento pesi, in programma in Moldavia da lunedì 14 aprile: gli ... (oasport.it)

Programmi Di Allenamento Per Sollevamento Pesi A Milano - Scopri i migliori programmi di allenamento per sollevamento pesi a Milano, con opzioni per tutti i livelli e obiettivi. (milanosportiva.com)

Sollevamento pesi, si avvicinano gli Europei. Miglietta agli azzurri: “Salite in pedana e sorridete” - Sale sempre di più l’attesa per gli Europei di sollevamento pesi, il primo grande evento stagionale nonché il primo del quadriennio sotto la presidenza di Alberto Miglietta. Il neo presidente federale ... (sportface.it)