Cessione in saldo dal Manchester City | l’Inter ne approfitta

si fionda su un calciatore messo sul mercato dai campioni uscenti d’Inghilterra: opportunità da sfruttare per i nerazzurriUn occhio sul presente e un altro verso il futuro.prova a vivere un finale di stagione da sogno, giocandosi tutte le proprie carte sulle tre competizioni, andando a caccia del bersaglio grosso, chiamato Triplete. E nel frattempo, riflette già sulle mosse da compiere per mantenere una elevata competitività anche per la prossima stagione e per quelle a seguire.Come confermato dal presidente Beppe Marotta, del resto, sarà un’Inter che nella prossima annata sarà rinnovata. Vedremo diversi volti nuovi, in una ottica di ringiovanimento di una squadra di altissimo profilo ma con più di qualche calciatore che inizia a mostrare la corda per via dell’età. Perseguire la linea verde è una strategia doppiamente intelligente, anche per garantire la sostenibilità economica.