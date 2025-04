Lanazione.it - Pisa, incidente su lungarno D’Annunzio. Feriti due motociclisti, uno è grave

, 11 aprile 2025 – Due persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di oggi, 11 aprile, in untra un'automobile e una moto avvenuto su. Si tratta dei due che erano a bordo del mezzo a due ruote. In base a quanto appreso, si tratta di un uomo e una donna: quest'ultima è apparsa in grado di camminare da sola ed è sempre rimasta cosciente, mentre l'uomo sarebbe rimasto incastrato sotto la macchina. Per gestire la situazione sono state inviate sul posto due ambulanze ordinarie e un'auto medica per garantire il supporto sanitario.