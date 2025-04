Maxi tamponamento sulla strada statale 121 cinque auto coinvolte | ferita una donna

stradale si è verificato intorno alle 19 sulla strada statale 121, in direzione Catania, nel territorio di Belpasso. coinvolte cinque autovetture. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata dal 118 all’ospedale “San Marco” di Catania per accertamenti. Sul posto i carabinieri. Cataniatoday.it - Maxi tamponamento sulla strada statale 121, cinque auto coinvolte: ferita una donna Leggi su Cataniatoday.it Un'incidentele si è verificato intorno alle 19121, in direzione Catania, nel territorio di Belpasso.vetture. Unaè rimastaed è stata trasportata dal 118 all’ospedale “San Marco” di Catania per accertamenti. Sul posto i carabinieri.

