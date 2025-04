Migranti diminuiscono gli sbarchi in Italia e in Europa | cosa dicono i dati del Viminale e di Frontex

Migranti clandestini, sono stati pubblicati da Frontex e dal Viminale i nuovi dati che mostrano il calo degli sbarchi sulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale e in Italia, nel primo trimestre del 2025. Secondo i dati del ministero dell’Interno citati dall’Adnkronos, in Italia sono sbarcati 11.474 i Migranti dall’inizio dell’anno a oggi: un dato che fa registrare un calo del 28,69% rispetto allo scorso anno, quando fino all’11 aprile in Italia ne erano arrivati 16.090.Secondo Frontex, invece, sulle sponde mediterranee si registrano 8.500 attraversamenti irregolari delle frontiere, in calo del 26% rispetto al primo trimestre del 2024. Inoltre, nel mese di marzo il numero degli arrivi è diminuito di tre quarti rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche. Secoloditalia.it - Migranti, diminuiscono gli sbarchi in Italia e in Europa: cosa dicono i dati del Viminale e di Frontex Leggi su Secoloditalia.it Nel giorno della ripartenza dell’operazione Albania per il rimpatrio deiclandestini, sono stati pubblicati dae dali nuoviche mostrano il calo deglisulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale e in, nel primo trimestre del 2025. Secondo idel ministero dell’Interno citati dall’Adnkronos, insono sbarcati 11.474 idall’inizio dell’anno a oggi: un dato che fa registrare un calo del 28,69% rispetto allo scorso anno, quando fino all’11 aprile inne erano arrivati 16.090.Secondo, invece, sulle sponde mediterranee si registrano 8.500 attraversamenti irregolari delle frontiere, in calo del 26% rispetto al primo trimestre del 2024. Inoltre, nel mese di marzo il numero degli arrivi è diminuito di tre quarti rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche.

