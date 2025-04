MotoGP GP Qatar | Marquez primo nelle FP1 il miglior tempo della giornata è di Morbidelli

MotoGP vola in Qatar per il quarto appuntamento stagionale. Jorge Martin torna in pista per la prima volta dopo l’infortunio, facendo così il proprio debutto stagionale. Lo spagnolo affronta un weekend difficile dal punto di vista fisico, con la zona dello scafoide che ancora gli procura dolori. Marc Marquez, vincitore di cinque delle sei gare andate in scena, cerca il riscatto dopo la caduta ad Austin, che aveva consegnato il successo al compagno di squadra Francesco Bagnaia.LE PROVE LIBERE 1Marc Marquez ottiene il miglior tempo nella FP1, concludendo la prima sessione con un 01:52.288. I tempi sono più alti di quanto si vedrà nel corso del weekend, a causa della pista non ancora gommata. Alle spalle dello spagnolo c’è Di Giannantonio, che già lo scorso fine settimana ha ottenuto buoni risultati. Leggi su Sportface.it Lavola inper il quarto appuntamento stagionale. Jorge Martin torna in pista per la prima volta dopo l’infortunio, facendo così il proprio debutto stagionale. Lo spagnolo affronta un weekend difficile dal punto di vista fisico, con la zona dello scafoide che ancora gli procura dolori. Marc, vincitore di cinque delle sei gare andate in scena, cerca il riscatto dopo la caduta ad Austin, che aveva consegnato il successo al compagno di squadra Francesco Bagnaia.LE PROVE LIBERE 1Marcottiene ilnella FP1, concludendo la prima sessione con un 01:52.288. I tempi sono più alti di quanto si vedrà nel corso del weekend, a causapista non ancora gommata. Alle spalle dello spagnolo c’è Di Giannantonio, che già lo scorso fine settimana ha ottenuto buoni risultati.

Pronostico MotoGP/ GP Qatar 2025, Giacomo Agostini: “Gara combattuta, tra Marquez e Bagnaia…” (esclusiva). Orari TV GP Qatar 2025: diretta su Sky e TV8 - Orari - MotoGP. MotoGP | GP Qatar, FP1: Marc Márquez primo davanti a Di Giannantonio e Bagnaia. MotoGP | GP Qatar 2025, FP1: Marc Marquez imprendibile per tutti, seguono Di Giannantonio e Bagnaia. 20° Martin al ritorno in pista. MotoGp Qatar libere: Marc Marquez spaventa tutti, mezzo secondo a Diggia e Bagnaia. Martin riparte piano. MotoGP Qatar: Marc Marquez al top, bentornato Jorge Martin!. Ne parlano su altre fonti

MotoGP, GP Qatar 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Morbidelli sorprende tutti. Bagnaia e Marc Marquez vicini - Concluse le pre-qualifiche del GP del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Lusail, le scuderie e i piloti hanno ... (oasport.it)

Morbidelli super in prequalifiche davanti a Bagnaia e Marquez - Un super Franco Morbidelli domina in MotoGP nella prequalifiche del GP del Qatar, quarta tappa stagionale. Il pilota VR46 sorprende tutti con l'exploit nel finale che in 1:50.830 gli permette di stare ... (msn.com)

MotoGP Qatar 2025, Marc Marquez è l'uomo da battere - Marc Marquez registra il miglior tempo nelle Prove Libere 1 del GP Qatar 2025, lasciando dietro Di Giannantonio e Bagnaia. Dettagli ... (msn.com)