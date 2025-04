Arriva lei tutta la stagione Dal palco allo studio tv a Belve la cantante top di Sanremo 2025

stagione di Belve si preannuncia carica di sorprese e colpi di scena. Il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, pronto a tornare in onda il 22 aprile, ha messo a segno un importante colpo di scena coinvolgendo nel cast fisso una delle protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo 2025: Serena Brancale. La cantautrice, che ha lasciato il segno con il brano Anema e core, approda così in prima serata su Rai 2 in un ruolo tutto nuovo, che promette di esaltare le sue doti musicali.Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, la presenza di Brancale nel programma sarà stabile e ben definita: ogni martedì sera, durante la trasmissione, interpreterà una cover, offrendo così un momento musicale che andrà a spezzare i toni intensi delle celebri interviste taglienti della Fagnani.

