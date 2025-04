Internews24.com - Bijol sfida il Milan: «Servirà l’apporto offensivo di noi difensori? Fare come Solet contro l’Inter sarà difficile ma…»

di RedazioneIl difensore dell’Udinese, Jaka, ha parlato così nel prepartita del matchilfacendo riferimento al gol diIntervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Udinese, il difensore dei friulani, Jaka, accostato anche al calciomercato Inter, ha fatto riferimento alla rete segnata a San Siro dal suo compagno di reparto Oumar, anch’esso finito nel mirino dei nerazzurri.DIFENDEREQUESTI ATTACCANTI DEL? – «squadrasempre, è più importante che siamo uniti e lavoriamo tutti benedifesa. Dobbiamo metterli in difficoltà anche a loro in difesa.squadra siamo pronti per affrontarli, anche i duelli individuali sono sempre importanti»IN FASE OFFENSIVA BISOGNERÀ INVENTARSI QUALCOSA? – «Sì,ha fatto