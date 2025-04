Alisha Lehmann carica la Juventus Women in vista della scontro scudetto contro la Roma | il messaggio social promette battaglia!

Alisha Lehmann, attaccante della Juventus Women, lancia un "grido di battaglia" sul proprio profilo social

Domenica, 13 aprile 2025 è in programma una sfida che potrebbe definire i giochi scudetto nella Serie A femminile. Al Tre Fontane di Roma va di scena Roma-Juventus Women, gara che potrebbe riaprire la corsa al titolo a favore delle giallorosse o chiuderla avvantaggiando le bianconere. 

La voglia delle ragazze di Max Canzi di mettere la parola "fine" alle velleità di rimonta delle campionesse d'Italia in carica è forte e si percepisce dal post che Alisha Lehmann ha pubblicato su Instagram. Ecco le foto che la ritraggono in azione, accompagnate da un messaggio dall'interpretazione inequivocabile.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Alisha Lehmann (@AlishaLehmann7)

messaggio – «Concentrate sul fine settimana»

