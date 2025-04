Ilgiorno.it - Lumezzane: bruciano i boschi sul monte Ladino, il rogo alimentato dal vento

, 11 aprile 2025 – Ancora fiamme e incendivi nel Bresciano, zona in cui il lavoro di Vigili del fuoco e Protezione civile in queste ore non conosce sosta. Un vasto incendiovo nel pomeriggio di questo giovedì 11 aprile si è scatenato sulle pendici del: nella frazione Renzo di. Sul posto sono già operativi gli uomini della Protezione Civile della Comunità Montana della Valtrompia e i pompieri, mentre i carabinieri forestali stanno cercando di capire quali siano le cause dell’incendio. Per contrastare l’avanzata delle fiamme, è stato richiesto l’interaereo con elicotteri e Canadair, come già avvenuto nella mattinata a Pisogne, dove un altroha tenuto in allarme i soccorsi. Le operazioni dall’alto saranno cruciali per arginare l’incendio in una zona impervia, difficilmente raggiungibile dai mezzi di terra.