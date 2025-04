Viaggiare a piedi appuntamento il 10 e l’11 maggio con Cammini Aperti

Ilsole24ore.com - Viaggiare a piedi, appuntamento il 10 e l’11 maggio con Cammini Aperti Leggi su Ilsole24ore.com Non c’è stagione migliore della primavera per dedicarsi al cammino. Un’occasione per vivere più in profondità il territorio, per respirarne la cultura, conoscere tradizioni, assaporare luoghi unici, incontrare persone. Gli.

Viaggiare a piedi, appuntamento il 10 e l’11 maggio con Cammini Aperti. Il Cammino delle Terre Sospese in Trentino Alto Adige. A Milano torna la Fiera dei Grandi Cammini. Alla sala Agnelli incontro a più voci sul viaggio dell’uomo. Reperti, tartufi, coltelli e formaggi: il social trekking della "Walden viaggi a piedi" in Molise. Un percorso ad anello in Emilia Romagna. Ne parlano su altre fonti

