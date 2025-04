La carriera di Mike Maignan non è stata solo segnata da grandi prestazioni, ma anche da una notevole instabilità: ne parla

Gigi Romano: “La gestione dei portieri al Milan è preoccupante”.

Gigi Romano | La gestione dei portieri al Milan è preoccupante.

L'Equipe: il caso preparatori dei portieri per Maignan, sono otto in quattro stagioni. Romano (ex Milan): "È una gestione preoccupante".

Milan, papà Alfonso: “Vi racconto il vero Donnarumma”.