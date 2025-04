Parigi-Roubaix torna la corsa delle pietre | nuova sfida tra Pogacar e van der Poel

Ilsole24ore.com - Parigi-Roubaix, torna la corsa delle pietre: nuova sfida tra Pogacar e van der Poel Leggi su Ilsole24ore.com E’ la gara in linea più vista nel mondo perchè riporta il ciclismo all’epoca dei pionieri: a quella degli agguati, dei duelli senza paura. E della natura matrigna che non.

