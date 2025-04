Quotidiano.net - La Sardegna come Jurassic Park: ecco cosa hanno scoperto i paleontologi

Siamo di fronte ad una scoperta destinata a riscrivere la storia geologica della: per la prima volta, sono state rinvenute sull’isola tracce fossili di dinosauri. A scovarle è stata una squadra di ricercatori durante le riprese di un documentario dedicato al paesaggio geomorfologico sardo nelle campagne di Baunei, in Ogliastra. Ma di quale animale si tratta? Un dinosauro della stessa famiglia dei T-Rex Le impronte, perfettamente conservate in antiche rocce risalenti al Giurassico medio (circa 165 milioni di anni fa), sono attribuite a un teropode, un dinosauro carnivoro bipede della famiglia dei Tirannosauri e dei Velociraptor. Si tratta di animali con artigli affilati e denti seghettati, ideali per cacciare. Caratteristiche che li rendevano dei predatori formidabili. “L'abbiamo chiamata Bibi, è una femminuccia”, ha detto la paleontologa Stefania Sias.