SOGNANDO BALLANDO | IL VIAGGIO DEI CONCORRENTI VERSO IL PRIME TIME PRENDE IL VIA

Tutto pronto e grande attesa per i tre appuntamenti di casting show per selezionare i 10 ballerini del PRIME TIME "SOGNANDO. BALLANDO con le stelle" su Rai Uno dall'Auditorium Rai del Foro Italico con la padrona di casa Milly Carlucci.

In ogni puntata, 6 coppie si esibiranno davanti alla giuria presieduta da Carolyn Smith che accompagnata da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Simone Di Pasquale e Matteo Addino emetterà il proprio verdetto su chi potrà accedere alla fase successiva della selezione, se entrambi gli elementi di una coppia, uno soltanto oppure nessuno.

Queste le 6 esibizioni che vedremo durante la prima puntata, sabato 12 aprile:
- Dario Scuderi con Valentina Fiorini
- Andrea Cavalieri con Aurora Ranvestel
- Alvaro Corcoles con Francesca Ianuario
- Silvio Anselmi con Eleonora Riccardi
- Cristian Vanni con Chiara Cadeddu
- Chiquito con Aly-Z

Al termine delle 6 esibizioni, la giuria presieduta da Carolyn Smith scriverà in busta chiusa i nomi dei CONCORRENTI che accederanno alla terza puntata, nella quale ognuno di loro si esibirà singolarmente per guadagnarsi la possibilità di diventare protagonista delle puntate che a partire da venerdì 9 maggio animeranno le serate di RAIUNO.

