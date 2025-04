Deyna Castellanos calciatrice venezuelana bloccata negli Usa per le politiche di Trump | La situazione fa paura

Deyna Castellanos ultimamente non ha giocato con la Nazionale venezuelana di calcio per paura di non poter tornare negli Stati Uniti. Lo ha affermato lei stessa in un'intervista ad Associated Press. La 25enne di Maracay veste la maglia numero 10 nella squadra dell'Oregon, che milita nella National Women's Soccer League, massima serie del campionato femminile statunitense. I suoi timori sono cresciuti da quando Donald Trump ha introdotto nuove politiche riguardo a migrazione e viaggi. "Non so quando potrò viaggiare in sicurezza. Ovviamente la situazione politica qui e in Venezuela è molto complicata. L'incertezza del tipo: 'Sì, posso tornare a casa, ma non so se potrò tornare negli Usa', è qualcosa che fa molta paura, non solo a me ma a tutti i giocatori del campionato", ha affermato Castellanos.

